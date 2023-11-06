42歲汪小菲2年前和大S（徐熙媛）結束10年婚姻，之後因生活費問題引發爭議，「前婆婆」張蘭也加入戰場，在昔日爆料中張蘭疑暗示大S家中有她眼線，網猜是「保母」。如今，這位聘僱長達10年的「保母」要辭職返回北京，讓張蘭認不住在直播間落淚。

張蘭近日在直播間透露，照顧汪小菲女兒的楊姓保母突然向她請辭，原因是母親健康狀況不佳，加上兒子至今仍未成家，掛心家中狀況，決定辭職返回北京。張蘭提到，由於楊阿姨已照顧她的孫女長達10年的時間，相當了解孫女離不開她，「十年黑白天（全日）的帶著，現在都得跟阿姨睡一個床。」讓張蘭因心疼孫女，就在直播時忍不住掉下淚來。

而張蘭直播時也聯絡保母，承諾她自己會把她的孩子安頓好，把她女兒調到總部工作，讓汪小菲盡力解决保母大兒子的個人問題，好讓保母無後顧之憂。

對於張蘭的行為，也引來網友抨擊，「不能為了自己的孫女道德綁架人家楊阿姨啊」、「多大了還要保母帶？怎麼就離不開一個保母了？那些家人都是擺設嗎？」、「快讓她回家吧，孩子都那麼大了，根本不需外人來家藉故照顧孩子，其實是監視，真恐怖。」