6日驚傳網紅蕾菈、湯宇、Joeman因涉嫌持有大麻被捕，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回， Joeman過去形象良好以知識型內容起家，曾合作7-11聯名商品，也和海倫仙度絲、Nespresso、Oral-B、飛利浦、Lenovo、Uber Eats、LINE Bank等等知名品牌都有合作，堪比YouTube界的頂流，於7日發布道歉影片，事件曝光後引發網友熱議；網紅游否希則有感而發：「你以為的清流，大多都是下流」。

「在不瘋狂就等死」頻道創辦人網紅游否希於社群發文，談到網紅圈內幕，直言網紅圈陷阱、誘惑多，黃、賭、毒不斷在周圍，他也被周遭人邀請，理由是可以刺激創作靈感，游否希注意有留言宣稱吸大麻在國外根本不是大事，讓他反駁：「如果國家法規可以這樣比較，那是否我在國道也能行駛速限無上限，反正在德國車速180很正常？」直言受夠YouTuber無上限包裝自己，人設可以捏造，爆料最近的人設翻車都只是小事情「看似國民好爸爸的人，私下過著酒池肉林，到處嫖娼的網紅，看似正能量，私下與黑社會勾當的人，看似白手起家，私下卻做著詐騙的人，看似清純無邪，私下卻賣弄自己肉體的人，嗯大有人在，所以我說了…在這圈子裡好假好假，看著無數粉絲支持著他們的網紅，心中不免感到噁心想吐」。

游否希揭露網紅圈因共存利益，所以圈內睜一隻眼閉一隻眼，選擇包庇，多數人以為的清流都是下流，觀眾會自行腦補，甚至有些人翻車了粉絲還會覺得是誤判。

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