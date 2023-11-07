「車桑子」適合庭園造景且兼具防風沙，很適合綠籬營造。（林業保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

貓羅溪河灘地2020年起造林，觀測到石虎、白鼻心等野生動物活動蹤跡，今年5月還拍到石虎媽媽帶著2隻小石虎出沒。（林業保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

南投市母親河「貓羅溪」是烏溪的主要支流，林業署南投分署協助該河灘地造林，栽種車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等原生植物，近年觀測到石虎、白鼻心等野生動物活動蹤跡，今年5月還記錄到石虎媽媽帶2隻超萌寶寶現蹤。

林業保育署南投分署指出，為了營造野生動物適合的棲息環境，同時達到提升河灘地綠覆率、淨化空氣、植樹減碳、營造景觀等效果，他們邀中興大學實驗林管理處、農業部生物多樣性中心等專家學者實地踏勘貓羅溪河灘地，深入評估合適的造林地點及樹種，2020年起協助水利署在貓羅溪河灘地生態造林。

林業保育署南投分署4年來在貓羅溪河灘地已完成造林約8公頃，考量該溪域是瀕危動物石虎的活動區域，甚至是棲地，因此更用心選擇造林樹種及模式，除了固沙保土，並以營造生態為首要目標，因此在實勘後選定車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等多達10餘種的台灣原生植物，並以團狀、點狀、行列等方式栽種配置。

貓羅溪河灘地造林期間，林業保育署南投分署同步監測貓羅溪的生態狀況，確認有石虎、白鼻心等生物活動蹤跡，今年5月15日上午還拍到石虎媽媽帶著2隻小石虎出沒的影像，讓團隊相當雀躍，展現台灣原生植物對生態復育營造深具成效。

林業署南投分署表示，原生植物對環境適應能力強，只要擇定適當地點栽植，能營造生態棲地、美化庭院，也能協助原生植物繁殖普及，像「車桑子」是分屬人員從母樹調查、種子採集處理到幼苗培育，適合綠籬營造兼具防風沙，有興趣民眾可至「台灣原生樹木種苗網」選購苗木。