進入年底送禮旺季，Dyson Supersonic吹風機推出全新「炫彩粉霧拼色」，飄散年節歡樂氣氛，號稱有史以來最可愛的配色，讓日常的吹髮造型過程，充滿儀式感。

消費者可使用Dyson Supersonic吹風機搭配「造型集風吹嘴」及「二合一抗毛躁順髮吹嘴」，吹整出S型短髮外翹造型。（Dyson提供／古明弘台北傳真）

有別於以往常見的科技金屬色，Dyson Supersonic吹風機首度推出限定款「炫彩粉霧拼色」，全新配色以James Dyson於1980 年代所設計的首款真空吸塵器 G-Force 為靈感來源，由柔霧粉、蜜柑橙和薄荷綠3種色彩構成。運用緞面漆塗層，呈現出彷如綢緞般的絲滑的陶瓷質感。

搭上多巴胺風潮，Dyson Supersonic在台推出全新限定版「炫彩粉霧拼色」。（Dyson提供／古明弘台北傳真）

新一代的Dyson Supersonic吹風機皆內置Dyson數位馬達V9並結合Air Multiplier氣流倍增技術，減少乾髮時對熱能的依賴，智慧溫控技術能每秒偵測溫度超過40次，避免高溫對髮質造成傷害，也能減少染髮因熱導致褪色的機會。除了日常乾髮外，Dyson Supersonic吹風機配備4款磁吸式吹嘴，包括「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」以及「二合一抗毛躁順髮吹嘴」，滿足不同髮質與造型需求。