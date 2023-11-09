芹菜是餐桌上常見蔬菜，雖其扮演配角居多，但營養價值高，有「廚房藥物」之稱。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，芹菜除了富含纖維有助排便外，還有改善發炎、降血壓等作用，對人體有許多正面影響。另外，營養師提醒，許多民眾烹煮芹菜會摘掉葉子不吃，但其實它的營養極高，包含胡蘿蔔素、維生素B1及鈣等，含量都優於芹菜莖許多。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，芹菜是食療中很常被提及的食材。首先，他指出，最明顯的好處就是富含纖維，可增加飽足感、改善血脂，餵養腸胃道菌叢，對某些人來說有助改善排便狀況。不過，對一些消化纖維不良的族群，反而可能會造成脹氣或便秘的問題。

其次，李思賢提到，芹菜有改善發炎的功效，其中含有豐富的胡蘿蔔素、維他命C、E、K、類黃酮，從而減緩許多的慢性疾病問題。但要注意的是，因為維生素K有促凝血作用，若為心血管疾病有在服用抗凝血劑者，就不適合吃太多。

此外，芹菜還有降血壓的效果，李思賢解釋，因含有一種特殊的化合物「苯酞」，能夠放鬆血管平滑肌。同時它也含有豐富的鉀，以及相對較低的鈉，鉀對於血管有放鬆的效果，可以平衡日常飲食中的高鈉。但對於需要限鉀的腎臟病患者，應避免過量攝取。

營養師李婉萍也曾推崇過芹菜的好處，其中她提到，許多民眾烹煮芹菜會摘掉葉子不吃，其實很可惜。雖然芹菜葉吃起來有點苦，但跟芹菜莖比起來，其富含的營養素卻很驚人，胡蘿蔔素含量是芹菜莖的88倍，維生素B1則是莖的17倍，鈣含量也是莖的2倍以上。

因此，烹調芹菜時要保留葉子，李婉萍建議，可切碎與麵粉煎成餅，或加入蛋液中煎蛋；也可以烘蛋、煮麵時加點芹菜葉，讓營養更加分。