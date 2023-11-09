49歲女星郭羨妮曾是香港演藝圈公認大美女，還是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與華裔小姐雙料冠軍，因此也有「最美港姐」稱號。近年郭羨妮顏值變化一直被討論，而她才被稱讚素顏仍是凍齡女神，但日前一張近照頸部滿是皺紋，殘酷出賣她真實年紀。

郭羨妮8日在Instagram發文，替「救狗之家」宣傳募款活動，愛狗人士只要穿著活動專屬短T，就能帶著愛犬一同上街參加；照片中郭羨妮已經穿上活動T，臉上掛著融化大票粉絲心的招牌笑容，更被盛讚有一個善良的心。

郭羨妮不久前才因素顏被讚扛得住，49歲近照卻遭頸紋出賣真實年紀。（圖／摘自郭羨妮Instagram）

不過，郭羨妮的照片有亮點，之前她素顏才被誇扛得住，根本凍齡女神，但近照中她的頸部超級多皺紋，和粉嫩臉蛋呈反差，頸紋慘出賣她真實年紀，網有不免驚呼，「還是不敵歲月痕跡」、「還是優雅老去就好」、「49歲保養這樣很棒了啦」。

其實郭羨妮年輕時被爆介入已婚男星陶大宇婚姻，造成男方與妻子黃慧寶結束7年婚姻，之後又捲進「電視台四大蕩花（豪放女）」傳聞，形象和事業都跌入谷底。