大陸湖北日前有一名黃姓幼教老師在抖音上傳《小小花園》的影片，憑著洗腦歌詞以及清新的臉蛋走紅，被網友封為「挖呀挖老師」，在社群上擁有百萬名粉絲追蹤，人氣不俗。誰料人紅是非多，她也因此成為網友們攻擊的目標，頻被抨擊素顏、身材等，但她看似不受風波影響，進軍直播帶貨，創下驚人的銷售量。

挖呀挖老師自爆紅後便捲入了風波之中，屢屢被酸民們抨擊「素顏不上相」、「身材臃腫」等話題，進而在陸網上引發討論聲浪。對此，挖呀挖老師勇於面對風波，在社群上曬出素顏短片表示：「這是我長胖10幾斤（約5公斤）的特寫自拍，大膽放出來，就想告訴大家，我普通人一枚。」以高EQ的方式回應網友們的酸言酸語。

此外，挖呀挖老師因自身的高人氣以及知名度，也踏足直播帶貨行列，據陸媒《新浪新聞》報導，她目前直播帶貨4個場次，銷量約為2.5至5萬，而銷售額總計約100至250萬人民幣（約新台幣440萬至1100萬元），且實時觀看人數最高來到8萬人的數字，顯見她的人氣驚人及不俗的銷售能力。

相關消息曝光後，在陸網上引發討論，短短時間內便衝上微博熱搜榜上前三甲的位置，有不少人狂酸：「一點也不意外了，都說流量的盡頭是帶貨」、「果然這一條路這麼賺錢，誰會不心動呢？」但也有另一派網友表示：「明星都能帶貨了，為何她不能」、「這也是一種工作，為了生存帶貨沒什麼好批評的。」