迪士尼今年6月宣布將在今年底將關閉旗下數個電視頻道，影響的有國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等，引來許多觀眾不捨，而國家地理頻道的「老對手」Discovery近日首度對此開腔，表示將對方視為良好的競爭對手，「我們的隔壁好朋友即將搬走了，留下了一個巨大的空虛」

Discovery頻道的臉書專頁近日發文表示，並用「黃框框頻道」形容國家地理頻道，「看到黃框框頻道離開，我們內心充滿了感嘆和失落」，並表示對方也是「一個與我們一樣，努力不懈乘載優秀內容的頻道，這讓我們深感尊敬」，兩者所分享的內容相似，因此常有觀眾搞混。

Discovery頻道對國家地理頻道關台一事首度回應。（圖／翻攝自Discovery頻道臉書）

Discovery頻道的臉書小編說，常有網友來問他們節目內容，發現其實是國家地理頻道播出的，會禮貌指引網友去對方的臉書專頁提問，雙方屬於良性競爭，但不忘開玩笑強調：「但我們彼此都知道，#Discovery的更好看！」，最後道別表示：「所以，黃框框頻道，我們親愛的好鄰居，如果有機會的話，另外的戰場再見了！」

見此，網友回應：「國家地理及探索都是台灣難得的優質頻道，走了很可惜！」、「人生最難得的是可敬的對手」、「好意外！可惜！能增長知識的優質頻道少一個了」、「其實沒有對手的戰場是很孤單的」。而迪士尼今年6月宣布旗下11個電視、電影台也將在今年底結束營運，9月底會先下架3個頻道，12月底前再下架5個基本頻道及3個數位加值頻道，形同終止所有在台頻道。