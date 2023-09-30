2024年總統暨立法委員選舉，將於2024年1月13日舉行。第11屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委（含平地原住民3席、山地原住民3席）、34席為全國不分區。目前國民黨、民進黨、台灣民眾黨3大政黨已陸續協調或徵召出最強人選。而近日就有一份最新的民調指出，若是要投資30歲至45歲年輕世代的民意代表，有52％的網友認為「徐巧芯」最有能力把台灣帶向正面發展，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》27日對於「如果要投資年輕世代的民意代表（30-45歲），你認為投資哪位最有能力把台灣帶向正面發展？」進行網路民調，截至28日晚間23時止，已有2.5萬人參與投票，有9％的網友認為是「高嘉瑜」、有13％的網友認為是「邱臣遠」、有23％的網友認為是「侯漢廷」、有52％的網友認為「徐巧芯」、有2％的網友認為「戴瑋珊」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「最欣賞徐巧芯了，講話清晰易懂，又是最能令對方無從反手，真是大快人心。只能說ㄧ個字形容了，那就是爽」、「邱臣遠比較務實理性，只做專業的問政，不做浮誇的質詢表演」、「侯漢廷議員，有內涵口齒又清晰，會做事政壇之星！」、「徐巧芯不懼綠側翼的攻擊，為民喉舌，加油！」、「徐巧芯邏輯思考能力清析」、「侯漢廷、徐巧芯是年輕一輩的未來，希望為民發聲」。

《Arden 生活家》為YouTube上一個時事討論頻道，並常批評政府不當之事，目前訂閱者有1.38萬、已上傳1624部影片。