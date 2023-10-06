對於熱愛登山健行的人而言，臺北絕對是個充滿驚喜的地方！不僅有象山、金面山、七星山等知名登山步道，還有許多新手友善路線、老手挑戰路線及魔王路線，若單單幾條步道已滿足不了你，不妨來挑戰被譽為「人生必走挑戰清單」的「臺北大縱走」吧！

臺北市政府工務局大地工程處自107年開始推廣臺北大縱走，總長130公里，分為8段路程，第1~7段為山徑，第8段為河濱自行車道，自關渡捷運站起，串聯臺北各大名山及景點，結合河濱自行車道，環繞臺北一圈，沿途可以體驗臺北的生態與人文之美，交通工具任選，想走就走，說走就走，每段單日來回也沒問題！絕對是全台登山健行最便捷的長距離步道！

市府團隊走臺北大縱走第三段。(圖/臺北市政府工務局大地工程處提供)

臺北大縱走8段各具特色，民眾可依據自己的喜好與體力選擇，對登山新手來說，第五、七、八段路線較友善，第五段微風平台、老地方觀機平台、文間山平台等，分別是臺北市欣賞淡水河景色及飛機起降的最佳位置，而第七段竹柏參道、貓空壺穴及樟樹步道花海等，更是滿足視覺享受，最後還可以連接第八段享受在河濱自行車道乘車隨風行的自在。挑戰新手段完，是不是覺得太簡單？想多一點挑戰性嗎？可以走入第四段古道間感受森林及潺潺流水帶來的愜意，也能前往第六段沿線觀賞臺北市百萬美景！前幾段挑戰完，還是沒辦法滿足你的話，推薦大家來魔王段-第一、二、三段，光是第一段路線直接陡升800多公尺，就讓人望之卻步，第二段的大屯連峰步道攀繩段，是名副其實魔王關，但在征服後看到竹子湖的花火同框景緻，一切疲勞都被拋之腦後，而第三段的臺北最高峰七星山，讓人有登高望遠，不虛此行感受，久久不能忘懷，沿途擎天崗及石梯嶺美景，更是值得各位親自到訪。

臺北大縱走八段美景。(圖/臺北市政府工務局大地工程處提供)

臺北市為推廣登山風氣，每年都會推出認證活動，也會不定期舉辦系列活動，給民眾小驚喜，如風靡登山界的快閃七星山活動，今年舉辦於9月24日，報名十分踴躍，人數高達1.2萬人! 此外之前舉辦過的攝影比賽、一日網紅徵選、象山親子活動及二日挑戰賽等不同性質的特色活動，相信讓鍾情山林的縱友們在過程中都留下珍貴回憶。為提供大家走入大自然的契機，一探臺北城市及山林兩種不同面相之美，未來大地處也將持續推出多元性活動，想加入我們嗎？那就穿起鞋子、拿起水瓶，一起走出戶外吧！

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