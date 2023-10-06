潛艦國造洩密事件，越演越烈。前海軍顧問郭璽稱，台北市議員徐巧芯公布的錄音帶是立委馬文君給的。徐巧芯表示，她跟馬文君沒有私交、沒有電話、也沒有LINE，所有的消息來源不是來自於馬文君。

徐巧芯今(6日)在臉書粉專表示，郭璽昨天在三立的節目《新台灣加油》中，胡扯她手上的錄音帶是馬文君給的。事實上，她在10月4日的Youtube直播，以及多次媒體訪問、政論節目上，多次明確的說與馬文君沒有私交、沒有電話、也沒有LINE，所有的消息來源並不是來自於馬文君。

徐巧芯認為，在有這麼明確公開資訊的情況下，郭璽未經查證，就在三立政論節目胡扯，三立竟然配合造謠下標稱她是「馬文君打手」，完全不符合新聞政論節目應盡的查證義務，因此已經向NCC檢舉造謠。

網友紛紛表示，「他們是互相取暖，巧芯加油」、「第一芯抓弊，加油凍蒜」、「不愧是天才小釣手」、「國民黨如果都像妳這樣的戰將，多好」、「這才是立委該有的戰力和態度！面對國家重要法案與議題，有問題絕不放過」。