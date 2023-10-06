今天(6日)是民進黨主席暨總統參選人賴清德生日，他在花蓮行程滿檔，不知是否為他的生日願望，他對支持者說：「副總統蕭美琴有贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵。」
賴清德今天為花蓮縣立法委員參選人張美慧造勢，賴清德致詞時說，「今天來是要給大家拜託，給大家拜託前，我先來做民意調查」。
他說，下個月就要總統、副總統登記，副總統人選有沒有推薦什麼人？台下高喊「蕭美琴」；賴清德說：「有影沒影？」贊成的人舉手好不好。
賴清德打趣說，「前面這排的人沒舉手是不贊成嗎？」大家笑成一團。賴清德再問，「副總統蕭美琴有贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵」，台下給予熱烈迴響。
接著賴清德又說，「立法委員張美惠有沒有贊成？」他表示，「蕭美琴也美麗，張美惠也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好」。
不過隨後賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，賴副總統是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，目前仍以國家希望工程願景政見記者會為主軸，並未對副手有進一步討論。
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