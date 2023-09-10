元老級YouTuber「這群人」日前宣布明年將停更頻道，讓不少粉絲驚訝，近日專門分享遊戲實況的YouTuber阿神，10日宣布頻道將永久停止更新，讓許多粉絲感到錯愕，阿神也在直播中透露已經經營YouTube頻道14年了，決定停止上傳影片到頻道，但仍會不定時和大家見面。

擁有309萬的YouTuber「阿神」日前在社群平台發文，黑底白字寫下「《重大告知》阿神頻道10/15號起永久停止更新」，他在直播中感慨提到「時間一轉眼就過了14年，來到人生中一個小小的轉捩點」，他表示有7個月沒有拍任何影片了，去年到今年初時就已經做了決定了，是經過很長一大段時間的深思熟慮，因為人生有其他規劃了，過去14年當中都把時間花在電腦前產出影片，直到兩年前才放緩腳步，感覺人生中錯過好多東西，像是卡拉OK是在前幾年才第一次做，「就我過去的十幾年來，基本上活得不太像是一個人，好像是一個工作機器的樣子，基本上沒什麼把時間留給自己，全力的在YouTube上輸出」。

（來源／影片取自阿神 YouTube，如遭刪除請見諒。）

他說想在接下來把時間留給自己，家裡正好有親人過世，讓他決定要放緩腳步決定生活的重心，在10月15號過後會停止任何影片的發布，但頻道停止更新之後會變成開直播的方式，不過時間不固定，因為他不想讓YouTube綁著自己了，之後所有直播都會公開，讓大家免費看，直播過程中會想玩輕鬆的遊戲，他也說做YouTube是負擔，也滿累的。

不少粉絲留言：「謝謝阿神，你是大家童年的勇者……」、「我尊重每個人的決定，公車這次真的到站了」、「感恩阿神開著這輛巴士載著每位BOB~你是數百萬人最致敬的不穿褲子司機勇者」、「你真的是超級工作狂～該好好去享受人生啦！」、「謝謝阿神陪我渡過了我的青春」。