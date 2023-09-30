在YouTube擁有75萬訂閱的「瘋男crazy man」，由Nick和晨灰組成，頻道內容多元豐富，因各種玩命實測聞名，不過24日上午12點頻道無預警遭到官方刪除，對此，晨灰表示：「在沒有收到任何紅標跟警告的情況下，頻道跟裡頭的影片就全部都沒了，我含淚心痛，七年的心血完全歸零」。

「瘋男crazy man」頻道2017年成立，晨灰透露成立契機，「如果有一天我7、80歲躺在病床上，回顧我這一生，有很多事都沒去做，沒去克服，也沒有去挑戰各種極限，會覺得很可惜，於是決定要成立一個頻道，帶著我們的觀眾去克服各種恐懼，去體驗很多人想過卻不敢去做的事情，實測各種挑戰，例如被蜘蛛咬、鱉咬、蛇咬」。

雖然頻道就這樣消失了，晨灰表示這不是結束，他正式開啟了個人頻道「瘋男晨灰」，相信會有更多更好的創作內容。晨灰也在社群發文，透露頻道被刪的當下，他很錯愕也沒有想過頻道會以這樣的方式結束，他感謝7年來陪伴的觀眾，「瘋男已經正式走入歷史了，謝謝你們」，未來他還是會在個人頻道上持續創作。