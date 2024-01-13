總統、立委選舉今（13）日下午16時截止，各地投票所火速整理票匭進行開票作業，不過有開票員抱怨，今年不少選票被折成奇怪的形狀，需要開票員小心拆開，且折的形狀越複雜，越需要特別謹慎對待的票，打開一看都是投給民眾黨總統候選人柯文哲的。

今日下午有鄉民在PTT說，選票不能撕，但沒有說不能折，如果投票時把選票摺成紙飛機或是蓮花應該沒有犯法，好奇問其他人能折出什麼最厲害的樣子，結果引起討論，不少人跟風喊「長方形的我只會紙飛機」、「我會折元寶」、「黃色票剛好可以折成蓮花」。

本以為只是鄉民間的玩笑話，但一名台南開票員向《中時新聞網》表示，今年真的有不少選票被折成奇怪的形狀，拆起來不只花時間，還需要很謹慎小心。

該名開票員氣憤指出，在這些被折成奇怪樣子的選票中，有一半左右是投給柯文哲的票，且越是被折成難處理的樣子，如小方塊或是扇子的形狀，幾乎全部都是投給柯的選票，讓她忍不住翻白眼喊「到底為什麼有時間這樣摺？」