新北市立委席次綠大於藍，目前綠9、藍3，今大選開票結果出爐，國民黨、民進黨各拿下6席、民眾黨0席，板橋東區、中和及汐止區綠地變藍天，國民黨順利達成過半目標，民進黨12席全上「全壘打」夢想破滅。
新北一選區當選人為國民黨的洪孟楷；二選區民進黨林淑芬；三選區民進黨李坤成；四選區民進黨吳秉叡；五選區民進黨蘇巧慧；六選區民進黨張宏陸；七選區國民黨葉元之；八選區國民黨張智倫；九選區國民黨林德福；十選區民進黨吳琪銘；十一選區國民黨羅明才；十二選區國民黨廖先翔。
新北市立委席次綠大於藍，目前綠9、藍3，今大選開票結果出爐，國民黨、民進黨各拿下6席、民眾黨0席，板橋東區、中和及汐止區綠地變藍天，國民黨順利達成過半目標，民進黨12席全上「全壘打」夢想破滅。
新北一選區當選人為國民黨的洪孟楷；二選區民進黨林淑芬；三選區民進黨李坤成；四選區民進黨吳秉叡；五選區民進黨蘇巧慧；六選區民進黨張宏陸；七選區國民黨葉元之；八選區國民黨張智倫；九選區國民黨林德福；十選區民進黨吳琪銘；十一選區國民黨羅明才；十二選區國民黨廖先翔。
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