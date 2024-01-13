新北市五選區立委雙姝對決，由民進黨蘇巧慧對上代夫出征的國民黨洪佳君， 今（13）日由蘇巧慧以98586票戰勝洪佳君83424票自行宣布當選，蘇巧慧表示這次選戰十分艱辛，在地方要面對藍、白陣營夾殺，競選期間從頭到尾都非常不容易，面對民眾的支持，她感性說到千言萬語還是一句，「謝謝大家，我們守住關鍵的一席。」

蘇巧慧表示，從議員、里長至民眾，大家對她這七年多來的努力都有目共睹，她之所以能夠守住這一席，靠的是紮實的成績與服務，蘇巧慧提到，就是因為「她真的有在做。」，民眾願意把票投給她，她強調在當今民主的時代，用實在成績贏得人民的信任、獲取選票，才是真正王道。

蘇巧慧感性說道，真的非常感謝每一位選民信任與託付，她與團隊必定不負大家的期待，在第三屆任期，她會持續與議員、里長推動地方建設，在國會持續監督政府施政，更用心、努力照顧選民生活，「因為我們深愛這塊土地。」蘇巧慧期盼能夠繼續與民進黨團每位戰友在立法院努力，繼續替世世代代守護台灣。