2024總統大選開票大致底定，由民進黨總統候選人賴清德當選。對此，前立委郭正亮13日就表示，「2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作」，郭正亮更強調，「這就取決於柯文哲是不是想通了，但2028賴清德一定會面臨極大的挑戰」，引發討論。

郭正亮13日在中天節目《新總統.新國會誕生全紀錄》中表示，「2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作」，郭正亮指出，「盧秀燕最順，那時候已經卸任了，準備兩年，是最剛好的時間，你看她這次多聰明，盧秀燕真是高瞻遠矚，盧秀燕是一個比較善於處理人際關係的人，她大概也不會像侯友宜處理僵成這樣」。

郭正亮也提到，「所以就看柯文哲，如果柯文哲2026地方選舉沒有驚人的大勝，他就會去判斷我2028還有沒有機會？要不要重演一次2024的藍白分裂？又讓賴清德當上第二任，那你不被全台灣的人罵死才怪」，郭正亮更說，「其實賴清德這一任不一定能做8年，這就取決於柯文哲是不是想通了」。

郭正亮最後也說，「如果他合作的對象是盧秀燕，我認為會好談非常多，我現在還擔心賴清德連四年都不一定能做完，兩岸不知道會走到哪裡去，我是希望他做完，但2028他一定會面臨極大的挑戰」。