民進黨現任立委郭國文在台南市立委二選區13日拿到約5成5選票，在民進黨勝選的6席立委排第5，3連霸成功，14日展開連續謝票3天，首日到菜市場謝票，坦言這次「贏到喘吁吁」。落敗的陳昆和14日以1輛宣傳車完成謝票。

台南市立委二選區曾經號稱台南最深綠票倉，台南市長黃偉哲2016年競選立委時，曾拿下高達7成6的得票率，郭國文2020年拿下近6成4的選票，大贏對手5萬4000票。

這次2024選戰，國民黨策略性未推派人選，「禮讓」無黨籍陳昆和挑戰3連霸的郭國文，大打光電議題，戰到選前之夜最後一刻，最後小輸2萬1000多票，綠色大本營已見鬆動。

郭國文雖勝選，只拿到5成5選票，不論得票數與得票率都較上屆大幅降低，更在民進黨全部勝選的6席立委的得票率中排第5，14日在麻豆、佳里、西港等菜市場掃街謝票時，神情雖輕鬆，卻坦言這次選舉「贏到喘吁吁」，未來要用戰時的心態對待平時，服務的態度對待選務。

陳昆和雖敗選，卻已較上屆國民黨參選人多出1萬票，增加近8％的得票率，但他十分低調，14日發動1輛宣傳車，預計1天內跑遍12個行政區，完成謝票。