國民黨南投二選區立委當選人游顥（左）14日展開選區謝票行程，感謝鄉親力挺送他進立法院。曾雪蒨攝

台中市長盧秀燕2024輔選台中市區域立委，成功讓台中立委從原本2席衝到6席，力挺藍營最強母雞成為國民黨新任黨主席呼聲大，對此南投二選區立委當選人游顥14日表示，朱與盧對選戰都有功，選後黨內人事安排，他沒有特別想法，「配合黨中央未來方向」。

國民黨2024總統大選未如願翻轉綠營執政，區域立委席次雖增可惜無法過半，黨內興起「朱下盧上」聲音，希望由藍營最強母雞盧秀燕接掌國民黨主席，帶領國民黨2028奪回政權。

對於選後黨內的聲音，南投立委當選人游顥認為，黨主席朱立倫在2024大選，在沒有錢沒有人的情況下，成功帶動「侯康配」的氣勢，大家應該要給予肯定，這次選戰不僅區域立委席次大有斬獲，精進不少，黨內氣勢也爬升，只可惜時間不夠，總統沒有贏，不然政黨輪替是有機會的，他要跟朱立倫說聲「辛苦了！」

至於最強母雞盧秀燕戰力充沛，這次帶領小雞們在中彰投衝刺，輔選有功，游顥坦言他也是受益者之一，他對朱立倫用心帶動藍營各區選舉氣勢，盧秀燕奔波中彰投區衝選票，衷心感謝朱與盧兩人協助，對於選後黨內的人事安排「我沒有想法」」，因為此刻國民黨最重要的就是團結，他會等黨中央完成整合後，「配合黨中央未來方向」。