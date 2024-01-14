立委當選人傅崐萁偕同縣長榛蔚，今天上午從最南區的富里鄉出發，一路向北經玉里、瑞穗、鳳林、壽豐、吉安、新城及花蓮等鄉鎮市謝票，感謝全縣鄉親支持，進入立法院為花蓮持續爭取重大交通建設，全力翻轉後山宿命。

傅崐萁昨晚發表當選感言後，花蓮縣警察局長呂世明代表內政部警政署長黃明昭表達恭賀當選並致贈紅榜連任。隨後，記者追問在國會如何藍白合作？

花蓮縣警察局長呂世明代表內政部警政署長黃明昭表達恭賀當選並致贈紅榜連任。(戴志揚翻攝)

傅崐萁說，過去八年民進黨整體的執政作為，就是因為在國會民進黨過半，才能夠貫徹所有民進黨想做的事，國會勢必沒有辦法監督，而當民進黨立法院黨團，這些委員成為民進黨的黨中央的橡皮圖章。

傅崐萁與縣長榛蔚，從最南區的富里鄉出發一路向北謝票到花蓮市，承諾進入立法院為花蓮持續爭取重大交通建設。(戴志揚翻攝)

接著，傅崐萁話鋒一轉：「國會在今天看起來，是有機會藍白合起來會過半，如果在這種情況之下，我們勢必要展現最大的合作的誠意，我們一起來制衡這個民進黨，讓他不能為所欲為！」

傅崐萁強調，我們要守護中華民國，守護台灣2,300萬人的安全跟福祉，我們勢必要勇敢的站出來，而且我們必須要通力合作，同心協力，才能守護這個國家。

記者又問總統選舉結果部分，有沒有覺得哪些地方可以再來加強？傅崐萁說，我想結果已經出來，我們尊重所有中華民國國民所做的選擇，但是，我們更應該要散盡一個國會議員，該有的制衡跟監督的，這樣的一個大局，我們會以最大的格局來守護台灣。

花蓮縣選委會統計，區域立委選舉投票開票結果，則以3號中國國民黨推薦的傅崐萁以6萬8,786票（得票率53.78%），獲得第十一屆最高票當選花蓮區域立法委員。