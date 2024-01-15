一顆火球今（15）日清晨劃破日本關東地區的天空，其中一支影片顯示，火球穿越雲層時閃現綠光，民眾紛紛在網路上分享拍攝到的畫面，有些影片甚至伴隨巨大的爆炸聲響。

日本放送協會（NHK）報導，今日清晨，日本關東地區的民眾目擊一顆「火球」從天而降。

神奈川縣平塚市博物館館長、天文專家藤井大地表示，上午6時55分左右，他在靜岡縣富士市的住家攝影機錄下了火球降落的畫面。

畫面顯示，黎明時分，一顆火球突然從北方天空降下，降落時間達數秒。

他發文分享3支火球降落影片，其中一支影片捕捉到火球穿越雲層時閃現綠光，另一支錄到了巨大的爆炸聲響，網路上隨後也出現許多民眾分享天降火球的影片

藤井大地表示，火球以每秒42.2公里的速度降落，從神奈川縣上空向長野縣方向移動，推測是隕石墜落。

他驚訝指出，火球如此明亮，顯示直徑可能達幾十公分，坦言「很不尋常」。