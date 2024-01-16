台9線蘇花路廊春節期間大貨車管制時段圖。（公路局提供／陳祐誠台北傳真）

今年春節連續假期共計7日，為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，交通部公路局擬定疏導分流及多項公共運輸優惠措施，包括客運票價打85折、轉乘優惠等，鼓勵民眾搭乘。

公路局協調各公路汽車客運業者執行「春節連續假期旅客疏運計畫」，國道客運業者已開始陸續發售春節期間去回程車票，春節疏運期間公路汽車客運業將提供充足的運能和優惠措施。

公路局統計，西部國道客運預期每日可疏導9萬5000人次及開行5322班次，並隨時機動加班因應旅客的增加，2月7日起至14日止，國道客運88條路線提供平均85折票價優惠。搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後，轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）可享基本里程（8公里）或一段票免費優惠。

針對宜蘭地區，行駛國道5號客運業者每日共可提供約1375車次，預計每日可疏運旅客2萬4000餘人次。

對於自行開車返鄉及出遊的民眾，公路局預判會有11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點車多，，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等手段。

本次春節連續假期適逢武陵農場櫻花季（2月8日～29日），公路局已與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。