為因盡國家義務、使家庭生計陷入困難的役男，內政部今日發布修正《服兵役役男家屬生活扶助實施辦法》，內政部長林右昌表示，這次修法主要將一口安家費及生活扶助金的計算基準，從現行5130元調升為7130元，調增幅度達39％，自即日起生效，每年受惠戶數約1180戶，內政部已編列相關預算因應，以實質照顧役男家屬，讓役男家屬可以自給自養、維持生活。

內政部表示，為使役男安心入營服役，並照顧弱勢家庭，對於不能維持生活的役男家屬，辦理各項生活扶(慰)助，並訂有役男家屬「安家費暨生活扶助金計算基準」，該項標準自2013年調整為5130元後，歷經10年迄未調整，但近年核心物價及重要民生物資價格漲幅，對弱勢役男家庭經濟帶來相當程度的影響；另因家庭及社會人口結構改變，使役男入營服役對家庭生計造成重大影響；加上因應全民國防兵力結構調整。

2022年12月29日國防部會銜內政部公告，2005年1月1日以後出生的役男，自今年1月1日起回復徵集服常備兵現役，役期為期1年；2005年1月1日以後出生的替代役體位役男，也回復徵集服1年替代役，因此修法調升計算基準，以維護役男家屬基本生活需求。

內政部說明，如以研發替代役1993年次以前及2005年次以後出生徵集入營且符合扶助資格的役男為例，於服役達1個月以上者，按其役期長短發給一次安家費及三節生活扶助金，例如甲級一口，原本可領到5130元×平均役期（12個月）÷4＝1萬5390元，這次修法調升計算基準後，可領到7130元×平均役期（12個月）÷4＝2萬1390元，可多領6000元、增幅達39％。