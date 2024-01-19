高雄市為了讓交通事故發生率減量，在易肇事路口完成車道瘦身36處、設置標線型人行道27處、左轉偏心車道34處及超過百處行人專用時相等措施，改善左轉、右轉側撞及行人路權，讓交通事故率與前年相比死亡人數由111年175人降至156人，相較於111年減少19人、降幅11％，A2受傷人數亦減少2469人、降幅4.6％。

交通局表示，112年事故減量的主要策略包含交通工程改善、進入校園與社區宣導、招募民間交安大使、向下紮根多元教育管道和大型車輛管理等措施。其中，交通工程改善包括進行易肇事路口改善，完成車道瘦身36處、設置標線型人行道27處、左轉偏心車道34處及超過百處行人專用時相等措施，改善左轉、右轉側撞及守護行人路權。

交通局舉例，112年與公園處合作、篩選夜間事故熱點10處加設行人穿越道線照明，改善後確實提升路口照度及輝度，為本市首創工程亮點，113年道安會報亦將持續利用大數據分析道安事故熱點、原因與樣態，並針對各行政區、分局及各相關局處轄區的肇事熱點提出宣導、改善及防範措施，期提升市區道路品質、深化市民的交通風險意識。

交通局進一步表示，道安工作需要各局處的合作，尤以教育宣導面為最，高市府自110年起推動「道安宣導123」計畫，初期結合新聞局、民政局、社會局等12局處加入宣導體系、定期提供宣導圖卡與教案影片供各局處轉發分享，至112年底止已擴增至16局處參與，包含轄有南部陸海空三軍之第四作戰區指揮部亦在列，將道安宣導聲量擴及百工百業。

執法方面，警察局除落實闖紅燈、嚴重超速及無照駕駛等惡性違規執法外，更啟動大型車攔查強化措施，112年12月攔停檢查輛數高達1萬3千餘輛，較前年同期增加4倍，以實際行動防範大型車事故，展現維護道路交通秩序決心。

交通局長張淑娟表示，高雄已經根據行政院「國家道路交通安全綱要計畫」及目標，向交通部提出經費約3億元的113年高雄市道安執行計畫，以降低5％交通事故死亡為目標。交通局將持續與工務局、教育局、新聞局、警察局與監理所等道安會報小組負責局處攜手合作，推動3E面向共13項行動方案，持續改善高雄的交通安全的環境。