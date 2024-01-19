衛生福利部立苗栗醫院18日舉行新任院長徐國芳（前排左二）宣誓就職。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

衛生福利部立苗栗醫院18日舉行新任院長徐國芳宣誓就職，徐國芳表示將帶領部苗醫療團隊，善盡公醫責任，致力成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院，部苗醫院員工以溫馨的歡迎會，迎接徐院長到來。

徐國芳畢業於中國醫藥大學醫學系，後來先後進入國立台灣大學醫療機構管理研究所碩士班、天主教輔仁大學商學研究所博士班學位。並在台北榮民總醫院急診部訓練後，歷任衛福部桃園醫院、台北醫院急診主任，後也在敏盛醫院國際醫療副院長、財團法人恩主公醫院急重部部長，衛生福利部花蓮醫院副院長、衛生福利部恆春旅遊醫院院長，醫療與管理領域的學識及資歷都非常完整。

徐院長是急診專科醫師，專長為內、外、兒科緊急處置、超音波專科醫師、災難醫學教育訓練、毒化災教育訓練及緊急指揮處理、ACLS指導員、ETTC指導員、ATLS、PALS／APLS指導員資格、大量傷患指揮及緊急處理、人員急救教育訓練、國際醫療規劃，相當優秀且難得。

徐國芳表示，感謝歷任院長及同仁的付出與努力，讓部苗有良好醫療基礎與文化，且經由持續不斷地進步成長，目前已通過醫策會全中度兼具部份重度急救責任醫院評定，未來他將會和同仁攜手，共同為提升苗栗地區的醫療品質與量能努力，讓部苗公醫招牌更加明亮。尤其現階段重要任務，是要將中央與地方都非常關心的放射腫瘤治療中心、急重症醫療大樓二項擴建工程計畫，在多次招標失敗後，能夠儘快在符合法規範圍內，順利完成招標並儘速動工興建完成，以符合民眾殷切期盼與需求，讓苗栗鄉親未來不須再赴外縣市進行放射腫瘤治療及享有更好急重症醫療資源。