江𤒹生在《七月返歸》中從小因陰陽眼備受困擾。（車庫娛樂提供）

正宗港產鬼片《七月返歸》由「性感女王」白靈、香港天團「MIRROR」成員AK江𤒹生主演，首次與白靈搭戲的江𤒹生相當佩服對方的國際級演出，直稱讚做了許多事前準備，相當專心。往返於好萊塢與兩岸三地拍戲的白靈，演藝生涯中嘗試過許多不同的角色，這次她在《七月返歸》中首度挑戰粵曲大戲妝，由於現場搭景的工廈炎熱，加上長時間帶妝拍攝，導致白靈皮膚大過敏，但她仍堅持完成拍攝，才到醫院檢查，一展其敬業精神。

故事描述回到香港探望輕生母親的向榮，在兒時居住的老舊公寓拾回了過去的痛苦記憶和陰陽眼能力，面對一連串的怪事，和割去舌頭、昏迷中的母親，向榮能否找出真相，保護心愛的人？上映後收穫各界好評，不只入選美國紐約亞洲電影節，更勇奪香港本土電影雙週票房冠軍，《衛報》更稱讚白靈表現極佳：「在招牌的肉慾上增添了一些悲劇性和瘋狂的東西！」

有一幕在紅色走廊的戲，江𤒹生被全妝、穿著花旦戲服的白靈追趕，讓他嚇個半死，還差點撞破頭，江𤒹生說：「因為那天已經拍了好幾場向榮受驚的場景，有時候鼻涕都流下來了！到了最高潮、最掙扎、最害怕的一刻我該怎麼表現呢？因為角色當時身體動不了，只剩下頭能動，我只好試試看（用頭撞門）。」現場嘗試後效果不錯，沒想到攝影師走過來對他說：「孩子，我們剛才只是拍遠景而已，你應該等特寫再撞。沒事吧？待會還能再撞一次嗎？」讓江𤒹生白白多吃了一次苦頭，但這番犧牲與努力也收穫各界好評，稱向榮為他的突破性的角色。

片中有陰陽眼的江𤒹生表示自己其實很怕看鬼片，之前去戲院看恐怖片都是為了在女朋友面前裝Man。這次他飾演受到鬼魂和過往記憶折磨的男子「向榮」，導演謝家祺為幫助江𤒹生投入角色出了許多功課，甚至會在凌晨傳鬼片給他看。拍攝時他幾乎將自己逼向極限：「每天拍完都身心俱疲，但那樣的狀態又很符合向榮的處境，所以會好好在戲裡利用那份疲憊。」在戲中觀眾可以看見江𤒹生逐漸變得憔悴、神經質，完美展現角色的心境變化。

《七月返歸》故事描述由於母親（白靈飾）輕生未遂，旅居加拿大多年的向榮（江𤒹生飾）必須重返故土香港。從小因陰陽眼備受困擾的向榮，在他長大的破舊公寓再度被勾起痛苦回憶，一雙陰陽眼再開，怪事不斷發生。昏迷的母親舌頭被剪去，做紙紮的街坊鄰居鍾叔、鍾婆行徑鬼祟；夜半，樓上則不斷傳來孩子求救的哭喊聲。究竟向榮能否看清真相、找回母親的靈魂呢？《七月返歸》2月7日農曆春節在台上映。