王義川此次名列民進黨不分區立委提名第14名，在選戰期間與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓發起「搶救王義川」活動，成功在全台掀起風潮，更是讓民進黨政黨票成績超越2020年，成績頗受黨內肯定。(林和生攝)

2024大選落幕，外界關注身兼民進黨主席的準總統賴清德將如何布局，據悉，甫在新北市中和區立委選戰打出漂亮成績的吳崢，將接任新聞部主任兼發言人，原新聞部主任張志豪調任組織部主任；另一方面，由於民進黨立委羅致政辭去政策會執行長職務，接下來將由搶救政黨票有功的的王義川接任。

吳崢出身太陽花世代，曾加入時代力量後退黨，今年獲賴清德徵召出戰艱困選區新北市中和區立委，過程中他力抗組織實力雄厚的前立委張慶忠之子張智倫，雙方差距還一度落在誤差範圍，儘管最終以1.2萬餘票差距惜敗，但選戰過程中展現優秀空戰能量，頗受年輕族群支持。

王義川此次名列民進黨不分區立委提名第14名，在選戰期間與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓發起「搶救王義川」活動，成功在全台掀起風潮，更是讓民進黨政黨票成績超越2020年，成績頗受黨內肯定。

雖然兩人無緣在此次進入國會，但賴清德有意讓黨中央注入新血，現任發言人卓冠廷及戴瑋姍因在選戰期間發揮戰力，確定留任，吳崢將接任新聞部主任兼發言人，王義川接任政策會執行長，此波人事最快將於本周通過。