民眾黨前秘書長謝立功（左）、民眾黨發言人楊寶楨（右）。（資料照片合成）

爆黃珊珊「雙重黨籍」！ 謝立功轟：請說清楚

民眾黨前秘書長謝立功今（22）日質疑民眾黨不分區立委當選人黃珊珊，是否有親民黨、民眾黨雙重黨籍？呼籲黃珊珊主動說清楚、講明白。對此，民眾黨發言人楊寶楨回應，民眾黨是柔性政黨，本來就允許雙重黨籍！

謝立功今指出，民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔日前質疑黨內不分區立委有雙重黨籍，外界盛傳就是黃珊珊。有媒體向親民黨詢問黃珊珊是否沒退黨，結果答案是「沒退黨」，令他感到不可思議。

不過，謝立功稍早即指出，雖然民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，但擔任重要幹部或黨公職，有雙重黨籍恐怕不妥當，更何況不分區立委必須接受黨指揮，所以擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。

謝立功也舉例，曾擔任民進黨青年部副主任以及民進黨立委蘇巧慧助理的柯辦主任周榆修，被爆出仍有民進黨籍後，就趕緊退黨。

而根據《ettoday》報導，民眾黨發言人楊寶楨對此回應，民眾黨是柔性政黨，本來就允許雙重黨籍！