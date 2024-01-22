農業部為強化畜牧業之經濟韌性，鼓勵老舊養禽場導入現代化設施備，同時減輕養禽農民資金壓力，對於符合養禽場禽舍改建升級貸款利息補貼措施作業原則的條件者，提供青壯年農民從農貸款及提升畜禽產業經營貸款等2種政策性農業專案貸款免息措施，即日起可申請至114年6月30日或專案補貼經費用罄為止。

農業部農業金融署說明，作業原則為對領有畜牧場登記證書的養禽場，經農業部「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」輔導，並確認符合改建為密閉水簾式禽舍或非開放式禽舍及設置自動化生產相關設備者，養禽農民如申請青壯年農民從農貸款或提升畜禽產業經營貸款之資本支出，可向貸款經辦機構申請利息補貼。

新貸案件於通過審查後，補貼自撥貸日至114年12月31日之利息，舊貸案件亦可補貼自本作業原則生效日(113年1月22日)至114年12月31日之利息，如送農業信用保證基金保證者，免息期間免收保證手續費。