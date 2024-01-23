一名吳姓男子到KTV替友人慶生，現場認識1名女子小美，雙方慶生會後，單獨約往某餐酒館續攤。但事後吳男假藉要去小美家參考小米掃地機器人掃地成效，才一進女方家門，就強行將她抱上床抓奶，還強行伸手進入內褲撫摸下體直喊「好濕」，經小美不斷抗拒大罵，吳男才收手離去。法院官認為吳男坦承犯案，事後也與小美和解並賠償，依強制猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

根據判決書，吳姓男子在民國112年2月某日夜間，前往KTV為朋友慶生，現場認識一名女性小美，兩人事後前往某餐酒館續攤。吳男事後向小美表示，想要到她住處看看小米掃地機器人之使用情況及借用廁所，而陪同小美返家。

未料一進入小美家門，就強行將小美抱到床上，掀起上衣後撫摸胸部，又從背後強行將她抱在腿上，手伸內褲內撫摸下體，還大喊「好濕」，但經過小美不斷反抗才罷手並離開，小美嚇得立刻報警。

法官審理後，認定吳男未尊重小美之性自主權，竟對女方強制猥褻之犯行，考量吳男犯後坦承犯行，且與小美和解，依強制猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。