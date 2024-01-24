女藝人佩佩（蔡佩伶）和姐姐依依（蔡依伶）是雙胞胎，兩人從小習舞，皆為國立台灣藝術大學戲劇系畢業，姐妹花外型亮麗，因拍廣告出道，之後大膽以全裸姿態登上周刊，一度被封為「史上最美雙胞胎」；去年年末依依和平結束與史丹利（徐頌傑）的十年婚姻，過去有關家庭節目片段卻被翻出，展現惡妻形象，讓依依直呼：「我果然是最菜又頭腦最簡單」。

依依離婚後被翻出在《綜藝大熱門》的節目片段，史丹利提供一段夫妻倆的私下實錄，史丹利吃泡麵被依依看到後，依依直言：「你沒有資格吃泡麵」、「你該減肥」、「我真的是嫁錯人」等等話語，令觀眾認為依依是惡妻，紛紛恭喜男方離婚。

依依針對影片發文回應，當初那段影片有一群攝影團隊在家裝攝影機、打燈光，當下他們是為了拍攝節目所以才做效果，依依認為如沒有一點娛樂效果會有愧、為難製作單位，畢竟收視很重要，加上史丹利當時沒有錄綜藝的經驗，依依也想保護對方，於是主動擔下做效果的職責，由於不清楚節目效果拿捏，導致她進棚錄影才發現節目效果做最誇張的只有她。

依依苦嘆：「我果然是最菜又頭腦最簡單，那一次我才發現原來效果不需要做這麼足」，她調侃自己回頭再看這段影片，才發現當初表演得很用力，但她澄清「認識我的人就知道我是世界上最溫馴的動物了啦，很希望大家在看節目或戲劇的時候，不要入戲太深，能了解畢竟不是紀錄片，節目通常多少需要一點效果」。