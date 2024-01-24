NCC（國家通訊傳播委員會）24日接連審議三立集團違規入股有線電視系統商中嘉，以及鏡電視製播政論節目兩案，並分別裁罰中嘉1440萬元以及要求中嘉、鏡電視限期改正。對此，前立委郭正亮24日就表示，「這個NCC，國民黨在非常時期，首先要想的是展現你的力量，可以凍結他的預算，這絕對做得到」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個NCC，國民黨在非常時期，首先要想的是展現你的力量」，郭正亮建議，「比如說NCC這個機構，想要廢但廢不掉，那你就凍結他的預算，就拒審，就讓你沒有錢，看你怎麼運作，就用行政院預備金去支應，讓你難看，預算始終都拒審；第二個就是直接去修廣播電視法，把行政介入的條文全部刪掉，這絕對做得到，要有人去擬出廣播電視法」。

郭正亮最後強調，「這兩個雙管齊下，大概可以解決大部分的問題，國民黨一定要有手段，民進黨呼攏一下又過去了」。