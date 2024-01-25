立法院龍頭之爭引發熱議，立法院擴增調查權也城話題。媒體人陳揮文24日在《新聞大白話》節目舉他身旁的國民黨立委王鴻薇為例，質疑新立院有幾個人跟她水平接近？不少人家裡、四親等都前科累累或涉及八大，甚至本人就是黑金。國會要有這種權力，立委的水平要到那個程度。

「現在國會的聽證權跟調查權，我很苛刻，我覺得王鴻薇勉強在我的標準裡面！」陳揮文直言，可是2月1日將要上任的113個立委，水平跟王鴻薇接近的沒幾個！那你要讓那些牛鬼蛇神有聽證權跟調查權嗎？「你家，包括你本人，四親等之內有前科的舉手！從事八大行業的舉手！那你憑什麼有調查權？你本身就是黑金！你在地方吃銅吃鐵，你說你要調查權，你要調查誰？你自己前科累累！」

陳揮文強調，「你如果113個立委都跟王鴻薇一樣清清白白，那你說你有聽證權、調查權，我沒有意見吶！可是立法院的組成是那些人嗎？然後你說我要聽證權、我要調查權？不必了啦！少來這一套。國會要有這種權力，你立委的水平要到那個程度，我們的立法院齁，差遠了！」