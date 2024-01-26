「假投資(交友)」常見詐騙手法多為歹徒在網路交友軟體或社群平台使用帥哥或美女的頭貼照片，主動搭訕被害人。（圖／金門縣警局提供）

詐騙手法日漸「超派」！金門縣警察局統計去年轄內所發生詐騙案件類型，被害件數及財物損失最大宗之犯罪手法為「假投資（交友）」，受騙件數101件，占全般詐欺比例約30％，受騙金額高達新台幣1億餘元，被害件數與財損連續多年蟬聯金門縣之冠！其次為「解除分期付款」，共發生49件，被騙金額也有440萬餘元，占全般詐欺比例約15％；第3名則為「假網拍」，受騙件數計48件，金額約為400餘萬元，占全般詐欺比例亦約15％，提醒民眾小心，切勿上當！

警方指出，「假投資（交友）」常見詐騙手法多為歹徒在網路交友軟體或社群平台使用帥哥或美女的頭貼照片，主動搭訕被害人，待雙方洽談一段時間，即慫恿加入來源不明投資群組。後由假冒投資老師和集團成員在群組稱有投資內線，要求被害人下載由詐騙集團設立的假投資App，進行詐騙，初期都可拿到金額，事後加碼想領取或賺取費用時無法出金，被害人才知遇上詐騙。

「解除分期付款」詐騙犯案手法則通常誘騙民眾於網路購買3C用品，因購物網站資安防護措施不足，致歹徒入侵盜取民眾個資與交易資料。（圖／金門縣警局提供）

「解除分期付款」詐騙犯案手法則通常誘騙民眾於網路購買3C用品，因購物網站資安防護措施不足，致歹徒入侵盜取民眾個資與交易資料，再利用民眾的網路購物資料，結合竄改來電號碼，冒充客服或銀行人員接洽，博取信任；之後便撥打電話予民眾謊稱該筆交易被誤設為連續扣款或重複扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」，被害人轉帳予詐騙集團，造成財產損失。

「假網拍」詐騙歹徒多利用民眾想「撿便宜」的心態，在個人拍賣網站或臉書社團推出「低於市價」的商品，要求先將貨款轉入其指定之帳戶才會出貨。（圖／金門縣警局提供）

至於「假網拍」詐騙，則是歹徒多利用民眾想「撿便宜」的心態，在個人拍賣網站或臉書社團推出「低於市價」的商品，要求先將貨款轉入其指定之帳戶才會出貨，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡，帳號亦遭對方封鎖始驚覺遭詐。

金門縣警局提醒，「假投資」詐騙手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」，宣稱「加LINE」即可進行投資必定是詐騙；而民眾在接到陌生電話時，千萬別因為對方說得出自己過往交易明細或來電顯示為金融機構號碼，就輕信對方身分。如果聽到「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「重複扣款」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺。

警方也呼籲，民眾如有上網購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友交易高價商品，以保障購物品質及自身財產安全。如遇有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，或至鄰近分駐（派出）所諮詢，以保障財產安全。