過年來得早 棗幫你準備好 點點手機 免運棗上門

高雄首選電商平台提供優質安心、三章一Q農漁產品，讓你買的放心吃的安心

緣起：為幫助高雄市農產品推廣，高雄市政府農業局輔導高雄市農會成立高雄首選電商平台，所上架商品，主要為高雄具有生產追溯QR Code、CAS優良農特產品標章、產銷履歷農產標章、有機驗證標章及高雄型農們生產的農產品，電商平台推出年節禮盒專區，有百樣商品供送禮選擇，找上高雄首選電商平台準沒錯。

一、【頂級蜜棗禮盒、特級蜜棗禮盒】。「高雄首選電商平台」推出「幸福棗上門」蜜棗禮盒，提供民眾線上選購，是新春拜年的最佳選擇。

二、【農會．六龜】黑糖芭比蓮霧-精品禮盒。2公斤／箱 1480元商品規格：（180-209克／顆；約10-11顆／盒）。

採用輕巧包裝形式販售新鮮虱目魚肉，獨家調味，口味鮮美，老少咸宜。（圖／林雅惠）

黑糖芭比蓮霧果形碩大，色澤紅潤，果肉香脆多汁，甜蜜中帶清爽，由六龜區農會嚴選品質，搭配『南果美眉精品禮盒』，為年節送禮之首選。

三、【2023評鑑蜜】頭等評鑑龍眼蜜 頭等 800元。商品規格：600ml／瓶。高雄市評鑑龍眼蜂蜜，具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，每瓶蜂蜜都可追溯來源，不用擔心買到來路不明的合成蜜。

四、【農會．旗山】金包銀銀耳露 590元。商品規格：300公克x6罐／盒。萃取旗山香蕉的香甜及精華，將營養價值完整封存，加上熬煮提煉的新鮮銀耳膠質菁華，冰涼清爽又解膩的好滋味，送禮自用兩相宜。

五、香草花園經典鐵罐禮盒組 990元。商品規格：薄荷放鬆茶包1.8g x20入，水果冰茶3g x20入。2000年在國立高雄餐旅學院西廚系輔導下設立香草餐廳，提供香草主題美食餐飲及相關週邊產品，積極推動香草在生活中的運用。

六、【農會．永安】開台慶虱目魚酥伴手禮 629元。商品規格：每盒3包入（每包200g）。採用輕巧包裝形式販售新鮮虱目魚肉，獨家調味，口味鮮美，老少咸宜，擺脫傳統因單一大包裝的不方便性。

以上春節優惠組合請洽高雄首選電商平台

（www.khagri.org.tw）（高雄市農會廣告）