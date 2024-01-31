39歲的丁春誠，是全球最大手工壁紙供應商丁三光的兒子，淡出演藝圈後，投入藝術領域。帥氣又多金的他，桃花一直不少，還有傳言他有了女友後，有女星心有不甘地想「拚場」。本刊近日捕獲丁春誠的日常，晨泳曬出養眼健美肌肉，女友身分也在本刊鏡頭下曝光，原來是藝術家洪郁雯Julia Hung。丁春誠對女友十分體貼，花一下午時間約會，當司機載女友場刊展覽場地，最後賺得車上熱吻，感情正甜蜜呢！
1月11日早上8點半，氣溫低於10度，丁春誠依舊現身泳池早泳。他先是在池畔的白板上架好手機，拍攝了一段英姿颯爽、不畏寒冷的短片。接著暖身、脫去衛衣，在池畔來回小跑幾步，便一鼓作氣躍入池中。在水花濺落後，丁春誠有如水中蛟龍般，在池中來回不停地游著蛙式。連續游了約20幾分鐘，8點56分，丁春誠到池邊沖洗身體，運動之後的腹肌和人魚線變得更為明顯。運動完，丁春誠穿好衣服回到車上，靜靜地在車上休息1個小時，10點19分才開車離去。
10點半左右，丁春誠驅車到台北市北投區的鬧市，停好車後先是到捷運站疑似借用洗手間，接著很親民地在附近的小吃店用餐補充體力。吃飽後，丁春誠邊走邊拿手機疑似與友人視訊，便開車到士林區一處住宅社區外等候。
11點56分，等了將近半個小時，一名女子走出社區，坐上丁春誠的車。女子一身華麗感，穿搭實在令人目眩神迷，頭上夾著大大的Celine髮夾，桃紅色百折短裙和毛絨被心，內搭黑色短版上衣，小露出腹部及上胸，斜背著香奈兒水壺包，另外手提𝐆𝐔𝐂𝐂𝐈佛羅倫斯古馳花園星象之眼的托特包，女子的多金財力應該是一眼就能看得出來。事後本刊查出女子身分，是38歲的美女藝術家洪郁雯Julia Hung。
中午12點9分，兩人到天母一家餐廳。走上餐廳的斜坡通道時，丁春誠伸手推著Julia的背部，大概是讓對方走得省力些，而對方則伸手連續輕拍他的臀部回應，由此不難看出兩人的關係。一開始，兩人似乎不畏寒冷坐在戶外區座位，可是女生似乎感冒了，擤了幾次鼻涕，體貼的丁春誠進餐廳請店員安排室內座位。接下來兩人坐在店內邊吃邊聊，過程中，Julia拿著手機給丁春誠看，丁春誠看了之後似乎也提供他的想法，或許在言語上稍微捉弄了一下對方，女方笑著打了他幾下。這場午餐約會，小倆口聊得頗開心，氣氛融洽。
除了怕Julia受不了低溫而換室內位置外，加上「炫腹」的穿著不能禦寒，貼心的丁春誠也藉機回車上拿了外套。下午1點17分，兩人飽餐離開時，Julia穿著丁春誠的外套，臉上洋溢的幸福笑容，勾著男方的手走回車邊。離開天母後，驅車到台北市南港區的瓶蓋工廠台北製造所。兩人從室外看到室內，又從室內看到室外，過程中不斷地討論及交換意見，應是準備租借場地舉辦活動。
待了40幾分鐘後，小倆口驅車離開，此時觀察到Julia數度將身體貼向駕駛座。停等紅燈時，丁春誠也將頭靠向對方回應，親密的互動過程中，兩人看似都親吻了對方。下午3點8分，車子回到士林區路邊停車，Julia再度吻向丁春誠才下車，而丁春誠則獨自駕車返回新北市的住處。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。