39歲的丁春誠，是全球最大手工壁紙供應商丁三光的兒子，淡出演藝圈後，投入藝術領域。帥氣又多金的他，桃花一直不少，還有傳言他有了女友後，有女星心有不甘地想「拚場」。本刊近日捕獲丁春誠的日常，晨泳曬出養眼健美肌肉，女友身分也在本刊鏡頭下曝光，原來是藝術家洪郁雯Julia Hung。丁春誠對女友十分體貼，花一下午時間約會，當司機載女友場刊展覽場地，最後賺得車上熱吻，感情正甜蜜呢！

丁春誠泳技跟身材都很有看頭，游了二十多分鐘，他腰上的人魚線變得很明顯。（圖／本刊攝影組）

游完泳，丁春誠到捷運站借了廁所，之後到小吃店覓食，路上還一直看手機。（圖／本刊攝影組）

1月11日早上8點半，氣溫低於10度，丁春誠依舊現身泳池早泳。他先是在池畔的白板上架好手機，拍攝了一段英姿颯爽、不畏寒冷的短片。接著暖身、脫去衛衣，在池畔來回小跑幾步，便一鼓作氣躍入池中。在水花濺落後，丁春誠有如水中蛟龍般，在池中來回不停地游著蛙式。連續游了約20幾分鐘，8點56分，丁春誠到池邊沖洗身體，運動之後的腹肌和人魚線變得更為明顯。運動完，丁春誠穿好衣服回到車上，靜靜地在車上休息1個小時，10點19分才開車離去。

丁春誠將車開到士林一處住宅，等了將近半個小時，女伴洪郁雯Julia Hung華麗登場。（圖／本刊攝影組）

小倆口到餐廳用餐，女方在寒流天穿著露肚裝，愛美不怕流鼻水。（圖／本刊攝影組）

10點半左右，丁春誠驅車到台北市北投區的鬧市，停好車後先是到捷運站疑似借用洗手間，接著很親民地在附近的小吃店用餐補充體力。吃飽後，丁春誠邊走邊拿手機疑似與友人視訊，便開車到士林區一處住宅社區外等候。

小倆口走個斜坡也充滿情趣，男方扶背一下，女方還以拍屁一下，兩人不停打情罵俏。（圖／本刊攝影組）

兩人原本坐在戶外，後來擔心女友太冷，兩人從戶外座位換到室內。（圖／本刊攝影組）

11點56分，等了將近半個小時，一名女子走出社區，坐上丁春誠的車。女子一身華麗感，穿搭實在令人目眩神迷，頭上夾著大大的Celine髮夾，桃紅色百折短裙和毛絨被心，內搭黑色短版上衣，小露出腹部及上胸，斜背著香奈兒水壺包，另外手提𝐆𝐔𝐂𝐂𝐈佛羅倫斯古馳花園星象之眼的托特包，女子的多金財力應該是一眼就能看得出來。事後本刊查出女子身分，是38歲的美女藝術家洪郁雯Julia Hung。

中午12點9分，兩人到天母一家餐廳。走上餐廳的斜坡通道時，丁春誠伸手推著Julia的背部，大概是讓對方走得省力些，而對方則伸手連續輕拍他的臀部回應，由此不難看出兩人的關係。一開始，兩人似乎不畏寒冷坐在戶外區座位，可是女生似乎感冒了，擤了幾次鼻涕，體貼的丁春誠進餐廳請店員安排室內座位。接下來兩人坐在店內邊吃邊聊，過程中，Julia拿著手機給丁春誠看，丁春誠看了之後似乎也提供他的想法，或許在言語上稍微捉弄了一下對方，女方笑著打了他幾下。這場午餐約會，小倆口聊得頗開心，氣氛融洽。

聊得很起勁，丁春誠把Julia逗得樂不可支，出手愛的連環拍拍。（圖／本刊攝影組）

離開餐廳時，感到寒冷的Julia穿上丁春誠的外套保暖。（圖／本刊攝影組）

除了怕Julia受不了低溫而換室內位置外，加上「炫腹」的穿著不能禦寒，貼心的丁春誠也藉機回車上拿了外套。下午1點17分，兩人飽餐離開時，Julia穿著丁春誠的外套，臉上洋溢的幸福笑容，勾著男方的手走回車邊。離開天母後，驅車到台北市南港區的瓶蓋工廠台北製造所。兩人從室外看到室內，又從室內看到室外，過程中不斷地討論及交換意見，應是準備租借場地舉辦活動。

身體暖了還不夠，Julia與丁春誠黏踢踢手也勾緊緊。（圖／本刊攝影組）

停等紅燈時，兩人忘情在車上激吻。（圖／本刊攝影組）

待了40幾分鐘後，小倆口驅車離開，此時觀察到Julia數度將身體貼向駕駛座。停等紅燈時，丁春誠也將頭靠向對方回應，親密的互動過程中，兩人看似都親吻了對方。下午3點8分，車子回到士林區路邊停車，Julia再度吻向丁春誠才下車，而丁春誠則獨自駕車返回新北市的住處。

Julia下車時露出了名牌包包，看得出其財力不錯。（圖／本刊攝影組）

丁春誠事後發文透露當日行程，不過只分享游泳池上半場。（圖／取自丁春誠IG）

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