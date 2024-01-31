重點學校辦理數位學習公開觀議課，促進不同校教師相互學習及討論。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣教育處訪視重點學校，各區聯盟學校成長顯著。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

數位科技當道，台東縣推動「生生用平板」至今邁入第3年，去年設置9所重點學校，帶領區域聯盟學校，提供數位學習教學資源的協助，使學校更積極投入數位學習推動，成為引領數位教育潮流的重要力量。

台東縣9所重點學校涵蓋台東市區、縱谷線、海岸線及離島，分別為寶桑國小、東海國小、德高國小、福原國小、成功國小、美和國小、東清國小、初鹿國中、豐田國中。

台東縣長饒慶鈴表示，希望可以藉由重點學校的成立，帶動區域間對於數位學習的認識，聯盟學校可以將各校成功的教學經驗相互分享，共同討論教育議題，並期待透過聯盟學校的相互交流促進各校間的相互成長。

重點學校協助任務為召開聯盟學校定期工作會議、規畫辦理或協助聯盟學校辦理數位學習相關教師增能研習活動，同時每學期辦理公開課至少2場，以展現聯盟學校在數位學習方面的優勢和成果，並配合縣府推辦入校輔導，以實際教學經驗協助學校克服數位學習教學困難、解決難點。

台東縣教育處長蔡美瑤則指出，台東地區狹長，透過數位的結合更快速的傳遞資訊，期許未來藉由數位學習的推動提升學生數位利用的素養，為學生提供更豐富且靈活的學習環境，同時也助於學校在教育領域上的創新。

台東縣教育處目前已訪視7所重點學校，這學期透過重點學校的引領，在各區聯盟學校間已有顯著的成長。此外藉由觀摩鄰近學校數位學習公開觀議課，促進不同學校間教師們的相互學習及討論。

教育處表示，這次入校輔導不僅更瞭解各重點學校任務執行的狀況及學校對研習的參與程度和需求，也檢視任務執行上是否遇到困難，提升數位學習的執行效果。