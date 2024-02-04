立法院民眾黨總召黃國昌提出國會2月6日開議，被民進黨立委林俊憲批評在搞「加蔥行徑」，不如加蔥加到滿，大年初一就回來開會，不來就是打假球。對此黃國昌今（4）日表示，對民進黨抹黑式、格調低的發言，不知如何回應；如果大家真的覺得2月6日太急了，議事處來不及準備，年後2月16日就可以開工了，不用拖到2月底。

黃國昌表示，新國會應該有新氣象，全體國人對國會都有非常高的期待，請教台灣社會的百工百業，有哪個行業是到2月底才開工？台灣民眾黨只是回應民眾對新國會能積極任事的期待，所以國、民兩大黨私下喬好2月23日開議，我們無法認同，既然如此，各黨就依照自己的訴求，明確向台灣社會報告，如果沒辦法取得共識，一切就按議事規則進行，至於民進黨立委的酸言酸語，對事情的討論一點幫助也沒有，層次太低，不需要回應。

媒體持續追問對林俊憲批評「加蔥」的看法，黃國昌「呵、呵、呵」三笑後說，民進黨這種抹黑式、格調這麼低的發言，他真的不知道要怎麼回應。大年初一怎麼會加蔥呢？大年初一還蠻晚的，我們的主張是明天協商了以後，如果可以的話，盡快2月6日就開始吧。

黃國昌表示，開議的時間不是禮拜五就是禮拜二，大家都很清楚，林俊憲委員在立法院待了這麼久，不會連基本的議事規則都不知道。我們主張如果大家真的覺得2月6日太急了，議事處沒辦法來得及準備，那年後2月16日就可以開工了，不用拖到2月底。