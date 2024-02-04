刈包吉今上午10時30分再度於艋舺公園發放物資，每人可以拿到便當、雞排及饅頭各1份。（劉宗龍攝）

刈包吉今上午10時30分再度於艋舺公園發放物資，每人可以拿到便當、雞排及饅頭各1份。（劉宗龍攝）

刈包吉今上午10時30分再度於艋舺公園發放物資，每人可以拿到便當、雞排及饅頭各1份。（劉宗龍攝）

本名廖榮吉的「刈包吉」今年邁入84歲，愛心仍不間斷，他特地在年前、今天上午發送500個便當、500份雞排與1000個饅頭，並分享這次發物資花費逾10萬，所幸不少善心人士捐助，其中周小姐捐10萬最多。周小姐則謙虛地說，10萬是號召朋友捐助而來，未來三節將持續捐款，不只幫助刈包吉做善事，也讓愛延續。

刈包吉1987年起以攢來的積蓄宴請街友，由於所費不貲，2020年舉辦末代寒士宴，2022年起改發物資做愛心，去年就在端午節前夕發送1500顆肉粽、600個便當，周小姐當時也捐助10萬元一起做善事。

繼上周發送750份饅頭及便當，刈包吉今上午10時30分再度於艋舺公園發放物資，每人可以拿到便當、雞排及饅頭各1份，在開始前半小時已有不少民眾排隊卡位。由於人潮從和平西路三段一路延伸到龍山寺對面的廣州街，現場5至6位大小志工花費近50分鐘才發完。

廖榮吉表示，這次花費10多萬發物資，3分之1由他負擔，剩餘3分之2費用則使用他人捐款支應，大家捐款金額從5萬到2000、3000元都有，其中周小姐捐助10萬元最多，年後2個月將陸續發送便當，端午節前也會再發一波物資。

周小姐分享，10萬元是她號召從事各行各業的好友捐款而來，大家不只希望響應刈包吉的善心，也盼延續他的愛，讓社會更加溫暖，未來會持續在春節、端午節及中秋節捐款，並身體力行，一起幫忙發放物資，期許這樣的行動能號召新朋友投入。

王媽媽得知刈包吉要做善事，今特別找來準備升國三的兒子幫忙整理、發送物資，她說，自己從小跟媽媽捐贈文具給育幼院小朋友，如今想要以身作則，便帶著兒子一起投身公益活動。