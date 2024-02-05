陳淑芳（右）挑戰和毛小孩合作拍攝短片《你回來了》。（翰森娛樂提供）

金馬影后陳淑芳受邀演出短片《你回來了》，和毛小孩一同拍戲，傳遞「和家人陪伴」的重要性，入行一甲子的她，其實對寵物犬原先有些抗拒，背後原因來自於兒時的記憶，透露母親以前曾遛大型犬，不料一個不小心毛小孩暴衝，讓母親不慎跌倒，陳淑芳從此對狗狗有些害怕，劇組當初邀約演出，她就回說：「先讓我想個3天。」

《你回來了》描述陳淑芳飾演的阿嬤與孫女，以及憨厚家犬「福寶」之間共譜的感人故事，引領觀眾進入溫馨生活片段。該劇情和陳淑芳生命經驗相互重疊，其實她的家人曾養過7隻狗狗，隨著日子一天天過去，狗兒面臨高齡等問題，一一離去，讓她體會到離別的失落。

陳淑芳出席首映會表示，原本打算休息一陣子，但聽到導演對寵物的感情深受感動，於是想支持做1件對的事情，她坦言一直沒養寵物，開玩笑說：「過去生活艱難，養活人就很辛苦了，加上長時間拍片，也無法專心照顧寵物。」不過在拍攝期間漸漸對養寵物產生興趣，希望未來真正退休時，可以養狗狗來陪伴自己。《你回來了》已在沙漠魚科技官方YT頻道上架。