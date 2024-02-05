乘聯會預測2024年乘用車整體零售量將較2023年增長3％達2,220萬台，新能源市場也將保持強勁成長的態勢，預計批發銷量較去年成長22％達1,100萬輛，淨增加230萬輛，滲透率來到40％，主要受惠於大陸政府延續包括車輛購置稅免徵、推進新能源汽車下鄉等優惠購車政策措施，有助2024年新車銷售市場保持穩健。智伸科汽車事業部積極開拓大陸自主品牌車廠Tier1汽車零組件供應商，將因應主要品牌車廠新電動車款問市訂單量需求，於農曆年間保持良好的產能稼動率備貨。
《汽車股》智伸科1月營收雙升兩位數 新產品可望持續加溫
智伸科(4551)1月合併營收為6.9億元，隨著月增55.33％，年增18.83％，主要汽車相關關鍵零組件產品客戶需求提升及電子事業部客戶庫存落底所致。第1季為傳統淡季，加上醫療、運動事業部部分訂單仍處於新舊產品轉換期，但電動車、油電混合車、氫能源車等方面的需求增加，智伸科新產品包括空氣懸吊系統、安全系統等應用於多款大陸自主品牌電動車，目前已進入爬坡階段，有望持續加溫。
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