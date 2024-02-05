乘聯會預測2024年乘用車整體零售量將較2023年增長3％達2,220萬台，新能源市場也將保持強勁成長的態勢，預計批發銷量較去年成長22％達1,100萬輛，淨增加230萬輛，滲透率來到40％，主要受惠於大陸政府延續包括車輛購置稅免徵、推進新能源汽車下鄉等優惠購車政策措施，有助2024年新車銷售市場保持穩健。智伸科汽車事業部積極開拓大陸自主品牌車廠Tier1汽車零組件供應商，將因應主要品牌車廠新電動車款問市訂單量需求，於農曆年間保持良好的產能稼動率備貨。