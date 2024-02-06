●美國商務部長雷蒙多表示，商務部計畫把聯邦政府390億美元補貼金，分配給符合資格的全球半導體製造業者。因為整項計畫很複雜且具挑戰性，故還在商議中。不過，未來6到8周將陸續有進一步消息，不會隨意浪費納稅人的民脂民膏。

●美國供應管理協會（ISM）最新數據顯示，元月美國服務業成長快速，投入生產價格升至11個月新高。其中，非製造業指數為53.4，較預估52要好，去年12月為50.6，表示經濟成長還是很強。

●美國服務業活動好轉，美元匯價升至11周新高點。交易期間內，美匯指數一度來到高點104.604，創去年11月14日以來最高，升值幅度達0.66%。歐元兌美元在1.0723價位附近，貶0.6%。日圓兌一美元一度來到11月27日以來最低，匯價為148.89，貶0.34%。

●美國經濟數據優於預期，加上聯準會3月降息機率低之下，國際金價下跌，並創下一周多新低。紐約期金收跌0.53%，每盎斯為2042.9美元。現貨金則一度創元月25日以來新低，最後每盎斯收2025.16美元，跌0.72%。匯銀主管認為，國際地緣情勢仍然緊張，避險需求還是存在，金價可望守在每盎斯2000美元以上。

●市場憂心中東局勢惡化，加上俄烏戰爭可能對原油供應有影響，國際油價因此回升。紐約期油收漲50美分或0.69%，每桶收72.78美元。倫敦布蘭特期油收漲66美分或0.85%，每桶收77.99美元。