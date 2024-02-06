台糖瘦肉精疑雲！王必勝批中市府「太快公布」 侯友宜要中央做「這事」 @ChinaTimes

台糖瘦肉精爭議愈演愈烈，中央與地方互槓，新北市侯友宜6日上午受訪指出，新北市第一時間嚴格落實稽查，並採取預防性的下架，短短的幾天內，已清查60家的賣場與超市，嚴格把關食安。

侯友宜指出，新北市在第一時間清查60家的賣場與超市，同時檢驗16件與台糖有關的肉品，目前16件仍在檢驗中，一切的檢驗過程都按照食藥署制定的方法檢驗。

侯友宜強調，面對所有檢驗的過程，一致採取務實、理性，用檢驗的方式來嚴格的把關，希望讓國人有一個食安的安全，中央及地方面對食安問題，大家要採取嚴格態度做好把關。