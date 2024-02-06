日本三菱汽車全球服務技能競賽登場，全球優異服務人員齊聚競賽，技師組共25個、接待組共17個國家參與。台灣區由匯豐汽車『南區服務組曾政獻技師長』、『埔里廠周鈺婷服務專員』參賽，以最快的速度排除車輛問題點、最貼近客戶的語言解說專業車輛知識、最親切的服務與客戶互動，最細心的檢查及照顧客戶車輛…等項目，在多項評分指標中脫穎而出，榮登世界寶座。

中華三菱服務體系秉持「專業、細心、親切」，全方位守護中華三菱的車主，對於全省技師、服務人員教育訓練重視且嚴謹，2016年由匯豐汽車徐福龍獲得『三菱汽車全球服務技能競賽』技師組冠軍、2018年匯豐汽車劉惠文獲得接待組冠軍。

今年度中華三菱再次參與比賽，參加『三菱汽車全球服務技能競賽』前，中華三菱透過國內自辦競賽篩選出菁英中的菁英出賽，最後由兩位冠軍選手匯豐汽車『曾政獻技師長』、匯豐汽車『周鈺婷服務專員』代表台灣區參加，順利擊敗各國冠軍選手，榮登『世界冠軍』寶座。這不僅是中華三菱體系的驕傲，更是對於中華三菱車主的承諾，我們將堅持用心把關車主的愛車、守護所有車主的安全，更提供賓至如歸的服務!