據中國網報導，大陸國新辦6日新聞發佈會上，大陸商務部副部長盛秋平表示，將以「消費促進年」為主線，繼續組織系列消費促進活動，發布針對性強的政策措施，激發有潛能的消費。一方面，穩定和擴大傳統消費，深化汽車消費從購買管理向使用管理轉變，推進汽車後市場高品質發展，提振新能源汽車、家電等大宗消費

另一方面，培育壯大新型消費，大力發展數位消費、綠色消費、健康消費，積極培育智慧家居、國貨潮品等新的消費增長點。同時，加快推進國際消費中心城市和縣域商業體系建設，不斷優化消費環境，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，為推動經濟回升向好作出積極貢獻。

另外還將順應居民消費發展新趨勢，提升網路消費，促進綠色健康智慧消費，支持各類新業態新模式健康發展。統計2023年全大陸的網上零售額15.4兆元人民幣，連續11年穩居全球第一；實物商品網上零售額增長8.4％，占社零總額比重增至27.6％。新能源汽車銷售增長37.9％，占汽車總銷量的比重達31.6％。