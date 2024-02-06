女星曾愷玹曾參加台灣「才藝美少女」選拔，榮獲第二名，因清新外型受到關注，之後擔任多部MV女主角進入演藝圈，在周杰倫的MV《我不配》飾演女主角和周杰倫談戀愛，又在周杰倫執導電影《不能說的秘密》裡飾演晴依一角，因此被外界封為「J女郎」，在2013年宣布嫁給大她16歲的藝術經紀人陳冠宇，並生下女兒後就逐漸淡出演藝圈；近日她分享日常影片，卻有網友嘆：「愷玹也老了」。

影片中曾愷玹穿著牛仔外套和黑色寬褲，被問要做什麼她帶著笑容回答「今天要買東西」，隨著她雀躍的步伐，影片揭曉她要買的就是奶昔大哥馬克杯，不過點餐後他們才發現奶昔大哥馬克杯已經賣完了，讓曾愷玹露出悲傷的哭泣表情，閉眼時眼角炸出多條魚尾紋，曾愷玹買不到馬克杯只好怒吃冰淇淋，不過半小時後就有朋友送她杯子，曾愷玹也愛不釋手地抱著。

影片曝光後，有網友留言：「愷玹也老了」、「眼角有皺紋」、「表情現在越來越誇張了」、「誇張的表情讓人很尷尬……」，不過大多數人都對影片給予正面評價：「妳太可愛了」、「優雅地老去，仍很美！」、「還是那麼正」、「為什麼可以這麼漂亮」、「沒打開之前我以為是孫藝真」、「我認為顏值最美的華人女明星」、「少女感好強」、「最喜歡的mv女神」。