民眾黨立委陳昭姿的廢票爭議持續延燒，近日她更為此事與民進黨立院黨團總召柯建銘槓上，引發外界熱議。過去和陳昭姿關係不錯的資深媒體人黃光芹，昨（6）日也在網路節目上對陳開轟，質問她是否有為自己的錯誤，向民眾黨支持者們說聲抱歉？

黃光芹日前在臉書發文，直言陳昭姿犯的錯非常低級，因投票再單純不過，結果陳弄到滿手髒汙還沒發現，硬生生蓋出一張廢票，「說什麼我都不相信」；黃並提到，在8席民眾黨立委中和陳最熟，當初要做試管子宮外孕動刀時，陳還趕去幫她簽同意書，但這回陳真的很不應該。

而對於黃光芹的說法，陳昭姿留言嗆聲，指其指控非常低級，氣得黃回嗆，「還有理嗎」、「連票都不會投，當什麼立委」。

黃光芹昨在民眾黨網路節目《民眾之聲》表示，陳昭姿辭去立院黨團幹事長時，外界都認為此事到此為止了，結果陳又在政黨協商會議時飆罵民進黨立院黨團總召柯建銘、認為柯欠她一個道歉，黃怒問，陳有沒有為了自己的錯誤向民眾黨支持者們說聲抱歉？

「選票不會自己長腳跑掉，廢票是人投出來的」，黃光芹痛批，陳昭姿投出無效票後給出一大堆理由，不只不清楚自己犯了什麼錯，還四處出征，「妳幹嘛辭幹事長？妳很適合，因為妳非常會幹事！」

另外，針對陳昭姿選後在立法院前院長游錫堃幕僚王崇欽臉書留言「向游院長致敬」，黃光芹也質疑，為什麼不向民眾黨和參選立法院長的立委黃珊珊致敬？既然跟游交情這麼好，為什麼不投他？