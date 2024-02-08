農曆龍年將至，民眾黨主席柯文哲近日也應景寫春聯，在直播活動中揮毫寫下「飛龍在天」、「亢龍有悔」，不過其書法「造詣」遭到不少網友吐槽。但柯主席的春聯畢竟仍有粉絲期待，民眾黨也提供「好運龍眾來」春聯、「春」、「龍」等字帖供民眾下載。

台灣民眾黨3日在臉書表示，新春假期即將開始，柯文哲2日舉辦年節小物記者會，春聯的題字是「好運龍眾來」。且會中柯文哲拿起毛筆，就好像拿到麥克風一樣欲罷不能，親筆揮毫寫下的「飛龍在天」、「亢龍有悔」、「 龍年來吉」等春聯，字跡和他的歌聲一樣，相當「有個性」。

且在柯文哲寫春聯的當下，不但現場笑料不斷，就連收看網路直播的網友們也紛紛吐槽，「醫生寫的字還能讓人看懂，不錯了！」、「笑死，好醜」、「看懂給過」。

除了「好運龍眾來」春聯之外，柯文哲6日也在臉書展示，自己親手寫下的「龍」、「春」2字，並強調，「年前清掃是為了除舊佈新，迎接與家人團圓的日子。另外，無論年夜飯上開啟了甚麼樣的話題，記得用包容代替爭執，尊重差異，放輕鬆，才能和樂龍龍」。