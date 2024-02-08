60歲的「功夫皇帝」李連杰日前來台宣傳新書，對信仰相當虔誠的他，先前多次被拍到現身寺廟，近日，網上流傳一段他帶著妻女與宗薩仁波切見面的影片，貴為大明星的李連杰進了房間後就全程彎腰，接著獻上哈達，等妻女都和仁波切會面後，他便拿出紅包請家人轉交給仁波切，可見私下謙卑一面。

李連杰最近被網友拍到和妻女到寺廟參訪，被封為性感女神的利智戴著老花眼鏡，雙頰消瘦，還留了一頭俐落短髮，讓人一時認不出來。近日《芒果撈小萌主》報導，李連杰帶妻女與仁波切見面，李連杰全程彎腰並禮貌性送上紅包，引來網友熱議。

李連杰先前來台開新書記者會，自嘲被傳烏龍死訊多次，但「我還沒死」，他更透露小女兒7歲時罹患憂鬱症，越大症狀越嚴重，甚至考慮要做出極端行為，讓李連杰直言名、利在那一刻根本什麼用也沒有，「在她的腦海裡是，你們大人安排了所有事，你們要我學這學那，問過我了嗎？我活著的意義是什麼？」他反省過去多次投入公益，卻忘了關心女兒。

李連杰在陳文茜的節目上表示，當時自己就是放下一切跟女兒對話，問孩子：「我不懂怎麼做一個好父親，我能重新學嗎？妳跟我說，我一定努力學習跟妳改」，過去他以為自己是大明星無所不能，女兒出事後他才學會歸零，有天女兒更表示想跟他一起學藏傳佛教，父女倆動身開始了3個月探索旅程，但李連杰也解釋，佛法不是萬能，只是其中一種找尋自我的方法，也讓他們開始明白直視問題的根本。

李連杰先前來台宣傳新書。（圖／中時資料照片）

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